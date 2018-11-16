У Києві напали на голову ВККС

Фото: Сергій Козььяков (vkksu.gov.ua)

Невідомі вилили в обличчя і на одяг Сергія Козьякова зеленку

На виході з готелю Hilton у Києві сьогодні, 16 листопада близько 13:00, невідомі напали на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергія Козьякова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судово юридичну газету".

Повідомляється, що один з нападників плеснув в обличчя голові ВККС зеленкою, а інший вилив зеленку на одяг. Після цього нападники зникли.

На місці події перебувають поліція і машина швидкої допомоги.

Зазначимо, що сьогодні у готелі Hilton у Києві проходить VII Судовий форум.

Нагадаємо, в Києві в вересні біля власного будинку було скоєно напад на суддю Святошинського районного суду міста Києва Сергія Дячука. Інформація внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 ("Хуліганство"). Повідомлялось, що поліція не затримала нападника. Сам Дячук пов'язує напад з професійною діяльністю, про що свідчать погрози розправитися з суддею.

Як відомо, під головуванням Дячука відбуваються слухання справи вбивства людей на Майдані 18-20 лютого 2014 року.