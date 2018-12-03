Нападників на Гриценка посадили під домашній арешт на два місяці

Фото: Анатолій Гриценко (facebook.com/Анатолий Гриценко)

У прокуратурі просили обрати стосовно підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою "через тяжкість злочину і можливий тиск на свідків"

Приморський райсуд Одеси розглянув клопотання місцевої прокуратури №3 про обрання запобіжного заходу в вигляді взяття під варту стосовно 5 затриманих нападників на лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка. Про це заявила речниця Одеської облпрокуратури Інна Верба, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

У прокуратурі просили обрати стосовно підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою "через тяжкість злочину і можливий тиск на свідків". Але суд врахував також думку сторони захисту і вирішив не застосовувати до підсудних виняткового запобіжного заходу.

"Приморський суд заслухав сторони обвинувачення та захисту і виніс ухвалу - відправити п'ятьох підозрюваних під цілодобовий домашній арешт на строк 60 діб", - зазначила Верба.

Нагадаємо, 28 листопада в Приморському районі Одеси невідомі закидали яйцями лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка. Під час конфлікту нападники використовували газові балончики. Відомо, що політик не постраждав.

Также 16 листопада до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що облили зеленкою голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Потерпілому на місці надали медичну допомогу.