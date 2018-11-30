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Поліція затримала підозрюваних у нападі на Гриценка

Новини » Політика    30.11.2018 - 10:48
Поліція затримала підозрюваних у нападі на Гриценка
Фото: Анатолій Гриценко (facebook.com/Анатолий Гриценко)

П'ятьох нападників впізнали і затримали правоохоронці

Поліція затримала п'ятьох людей, яких підозрюють у нападі на лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова у Facebook

Він також повідомив, що відносно ще 12 осіб будуть прийняті процесуальні рішення.

"Напад на Анатолія Гриценка. П'ятеро нападників впізнані і затримані Нацполіціею. Відносно ще 12 осіб будуть прийняті процесуальні рішення", - написав Аваков. 

За словами міністра, МВС жорстко припинятиме спроби зриву виступів кандидатів на вибори, організацію нападів і провокацій навколо них, дискредитацію безіменними і фейковими інформаційними матеріалами. Аваков також уточнив, що поліція реагуватиме на такі факти незалежно від того, є ці політики опозицією до діючої влади чи ні.

"Рівні права на політичну діяльність для всіх - основа цивілізованої демократії. Кожен з політиків може розраховувати на забезпечення і захист своїх прав та свобод", - запевнив глава МВС.

Поліція затримала підозрюваних у нападі на Гриценка

Нагадаємо, 28 листопада в Приморському районі Одеси невідомі закидали яйцями лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка. Під час конфлікту нападники використовували газові балончики. Відомо, що політик не постраждав. 

16 листопада до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що облили зеленкою голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Потерпілому на місці надали медичну допомогу. 

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