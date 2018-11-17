Нападавшие на инкассаторов в Ирпене похитили 1,8 млн гривен

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"ПриватБанк" объявил вознаграждение за информацию о нападавших

Нападавшие на инкассаторов в Ирпене Киевской области похитили 1,8 млн гривен, банк объявил вознаграждение за информацию о злоумышленниках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз "ПриватБанка".

Сообщается, что сегодня утром в ходе инкассации отделения в Ирпене неизвестные напали на авто инкассаторов. Нападавшие сбили водителя-инкассатора угнанным автомобилем, заблокировали выезд инкассаторского авто и, угрожая применением оружия, завладели кассетами с деньгами для банкомата. Банк объявил вознаграждение в в 100 тыс. гривен за информацию о грабителях.

"Водитель инкассаторского автомобиля получил телесные повреждения. По данным СБ банка, из инкассаторского авто похищены 1,8 млн гривен в специальных кассетах, предназначенных для загрузки банкоматов", - отметили в "ПриватБанке".

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом неизвестные в масках ограбили инкассаторов. В связи с этим в столице и в Киевской области объявили план "Перехват".

Отметим, накануне полиция Запорожья задержала мужчину, который ограбил семь кредитных учреждений.