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Нападавшие на инкассаторов в Ирпене похитили 1,8 млн гривен

Новости » Происшествия    17.11.2018 - 12:16
Нападавшие на инкассаторов в Ирпене похитили 1,8 млн гривен
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"ПриватБанк" объявил вознаграждение за информацию о нападавших

Нападавшие на инкассаторов в Ирпене Киевской области похитили 1,8 млн гривен, банк объявил вознаграждение за информацию о злоумышленниках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз "ПриватБанка".

Сообщается, что сегодня утром в ходе инкассации отделения в Ирпене неизвестные напали на авто инкассаторов. Нападавшие сбили водителя-инкассатора угнанным автомобилем, заблокировали выезд инкассаторского авто и, угрожая применением оружия, завладели кассетами с деньгами для банкомата. Банк объявил вознаграждение в в 100 тыс. гривен за информацию о грабителях.

"Водитель инкассаторского автомобиля получил телесные повреждения. По данным СБ банка, из инкассаторского авто похищены 1,8 млн гривен в специальных кассетах, предназначенных для загрузки банкоматов", - отметили в "ПриватБанке".

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом неизвестные в масках ограбили инкассаторов. В связи с этим в столице и в Киевской области объявили план "Перехват".

Отметим, накануне полиция Запорожья задержала мужчину, который ограбил семь кредитных учреждений.

 

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Новости Украины ПриватБанкограблениеинкассаторы
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