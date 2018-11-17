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Нападники на інкасаторів в Ірпені викрали 1,8 млн гривень

Новини » Надзвичайні події    17.11.2018 - 12:16
Нападники на інкасаторів в Ірпені викрали 1,8 млн гривень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

"ПриватБанк" оголосив винагороду за інформацію про нападників

Нападники на інкасаторів в Ірпені Київської області викрали 1,8 млн гривень, банк оголосив винагороду за інформацію про зловмисників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз "ПриватБанку".

Повідомляється, що сьогодні вранці в ході інкасації відділення в Ірпені невідомі напали на авто інкасаторів. Нападники збили водія-інкасатора викраденим автомобілем, заблокували виїзд інкасаторського авто і, погрожуючи застосуванням зброї, заволоділи касетами з грошима для банкомата. Банк оголосив винагороду в 100 тис. гривень за інформацію про грабіжників.

"Водій інкасаторського автомобіля отримав тілесні ушкодження. За даними СБ банку, з інкасаторського авто викрадено 1,8 млн гривень у спеціальних касетах, призначених для завантаження банкоматів", - відзначили в "ПриватБанку".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Києвом невідомі в масках пограбували інкасаторів. У зв'язку з цим у столиці та в Київській області оголосили план "Перехоплення".

Відзначимо, напередодні поліція Запоріжжя затримала чоловіка, який пограбував сім кредитних установ.

 

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