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Под Киевом неизвестные в масках ограбили инкассаторов

Новости » Происшествия    17.11.2018 - 11:39
Под Киевом неизвестные в масках ограбили инкассаторов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве и области объявили план "Перехват"

В Ирпене под Киевом неизвестные в масках ограбили инкассаторов, в столице и Киевской области объявили план "Перехват". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эспрессо".

Сообщается, что сегодня утром в Ирпене трое в неизвестных в масках напали на инкассаторскую машину, забрали кассеты с деньгами и уехали в сторону Киева на темном Mitsubishi Pajero. Количество украденных денег пока неизвестно, в Киевской области и столице объявлен план "Перехват". Другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, в сентябре, в Одессе злоумышленники украли 3 млн гривен при нападении на инкассаторов. Инцидент произошел на улице Софиевской, двое инкассаторов получили ранения. Нападавшие похитили деньги и скрылись на автомобиле "Лексус".  Также, по уточненной информации, инкассаторы обслуживали пункты обмена валют. Позже появилась видеозапись резонансного ограбления.

В начале октября полицейские задержали одного из подозреваемых в нападении. Ему объявили о подозрении по ч.5 ст.27, ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

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Новости Украины ограблениеИрпеньинкассаторы
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