Нападавшего на журналистов на суде по делу Шеремета отправили под домашний арест

Суд 28 декабря отправил подозреваемого в нападении на журналиста возле Апелляционного суда Киева, где слушалось дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, под ночной домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Сообщается, что суд избрал меру пресечения подозреваемому "в препятствовании деятельности, хулиганстве и угрозах насилием журналисту. Фигурант находится под ночным домашним арестом".

Напомним, Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении одному из участников в нападении на журналиста возле Апелляционного суда Киева на судебном заседании по делу убийства Шеремета.

По информации правоохранителей, действия подозреваемого выразилась в преследовании журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью, а также хулиганских действиях в отношении него (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 171 и ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Полиция заявила, что установила подозреваемого в нападении на журналиста возле Апелляционного суда Киева. Полицейские установили якобы одного из нападавших. Им оказался 29-летний житель Киевской области. По данным полиции, ранее в 2016 году он нападал с ножом на киевлянина.

Как сообщало РБК-Украина, 12 декабря задержали трех подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.