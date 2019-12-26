Полиция установила подозреваемого в нападении на журналистов на суде по делу Шеремета

Фото: заседние суда (РБК-Украина)

Подозреваемым в нападении на журналистов оказался 29-летний житель Киевской области

Полиция заявила, что установила подозреваемого в нападении на журналиста возле Апелляционного суда Киева на судебном заседании по делу убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В пресс-службе отметили, что полицейские установили якобы одного из нападавших. Им оказался 29-летний житель Киевской области. По данным полиции, ранее в 2016 году он нападал с ножом на киевлянина.

"Сейчас следователи подготовили проект подозрения фигуранту и направили документ для согласования в прокуратуру. Следственные действия продолжаются. Усилия правоохранителей направлены на установление всех лиц, которые совершали противоправные действия в отношении журналистов", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее спецназовцы штурмовали зал Апелляционного суда, где должна была рассмотрена апелляция на арест подозреваемой в убийство Шеремета Юлии Кузьменко. Тогда судебное заседание перенесли. В суде произошла потасовка между силовиками и собравшимися в поддержку Кузьменко.

РБК-Украина писало, что 12 декабря задержали троих подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.