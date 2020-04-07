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Нападавшего на журналистов в Гидропарке отпустили под домашний арест

Новости » Происшествия     07.04.2020 - 13:49
Нападавшего на журналистов в Гидропарке отпустили под домашний арест
Фото: нападавший на журналистов (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Нападавший пробудет под домашним арестом до 3 июня

Днепровский райсуд Киева отпустил под домашний арест нападавшего на журналистов в киевском Гидропарке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Киева.

Сообщается, что суд избрал такую меру пресечения по ходатайству Киевской местной прокуратуры. Мужчине сообщили о подозрении в препятствовании деятельности журналистов и насилии в отношении журналиста.

"Срок действия меры пресечения суд определил до 3 июня 2020 включительно", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 апреля на территории столичного Гидропарка на съемочные группы телеканалов ZIK и "Эспрессо" напали во время подготовки репортажей о соблюдении ограничений, установленных на время действия карантина. В частности, один из спортсменов препятствовал съемке, пытался выхватить технику, толкал оператора и нецензурно ругался.

Подозреваемого задержали на следующий день. Им оказался житель Броваров, 1965 года рождения. Национальная полиция открыла три уголовных производства по фактам нападения на журналистов. Личность второго нападавшего устанавливается, им грозит до 5 лет лишения свободы.

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