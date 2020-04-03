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В Киеве задержали подозреваемого в нападении на журналистов

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 10:37
В Киеве задержали подозреваемого в нападении на журналистов
Иллюстративное фото (flickr.com/national.police)

Нападавшему грозит до 5 лет тюрьмы

Полиция Киева задержала мужчину, который совершил нападение на съемочную группу одного из телеканалов в столичном Гидропарке. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской полиции.

Сообщается, что за угрозы или насилие в отношении журналистов правонарушителю грозит до пять лет тюрьмы.

"Происшествие произошло вчера, 2 апреля, во время съемки сюжета в Гидропарке о соблюдении правил карантина на спортивных площадках. Человек препятствовал съемке, трепал за технику, толкал оператора и высказывался нецензурной бранью. Полицейские оперативно установили нападавшего. Это - житель Броваров, 1965 года рождения. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, 2 апреля Национальная полиция открыла три уголовных производства по фактам нападения на журналистов двух телеканалов в Киеве. Оба случая произошли в столичном Гидропарке, где журналисты готовили сюжет о соблюдении жителями города карантинных ограничений.

Отметим, за нарушение карантина в Украине Министерство внутренних дел открыло 35 уголовных производств.

Ранее РБК-Украина писало, из-за роста количества больных коронавирусом Кабинет министров ужесточил карантинные ограничения до 24 апреля. В частности, людям запрещено находиться на улице без маски и собираться в группы более двух человек.

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