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В Киеве дважды напали на журналистов, полиция открыла уголовные дела

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 19:50
В Киеве дважды напали на журналистов, полиция открыла уголовные дела
Иллюстративное фото (flickr.com/national.police)

Полицейские устанавливают личности нарушителей, мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы

Национальная полиция открыла три уголовных производства по фактам нападения на журналистов двух телеканалов в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В полиции рассказали, что оба случая произошли в столичном Гидропарке, где журналисты готовили сюжет о соблюдении жителями города карантинных ограничений.

"В Днепровское управления полиции с заявлением о нападении обратилась журналистка одного из телеканалов. Со слов заявительницы, во время проведения видеосъемки на территории Гидропарка касательно соблюдения правил карантина на спортивных площадках между съемочной группой и неизвестным возник конфликт: мужчина препятствовал съемке, дергал за технику, толкал оператора и выражался нецензурной бранью", - говорится в сообщении.

Аналогичный случай произошел с другой съемочной группой на том же самом месте.

"К журналистам подошел неизвестный и начал вырывать из рук оператора видеокамеру, после чего бросил ее в воду и повредил мобильный телефон журналистки. С места происшествия правонарушитель скрылся", - сообщили в НПУ.

По указанным фактам возбуждено два уголовных дела об угрозе/насилие в отношении журналиста и одно - о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Полицейские устанавливают личности нарушителей, мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, за нарушение карантина в Украине Министерство внутренних дел открыло 35 уголовных производств.

Как сообщало РБК-Украина, из-за роста количества больных коронавирусом Кабинет министров ужесточил карантинные ограничения до 24 апреля. В частности, людям запрещено находиться на улице без маски и собираться в группы более двух человек.

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