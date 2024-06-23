В нападениях в Дагестане принимали участие сыновья главы одного из районов республики

В нападениях в дагестанских городах Махачкала и Дербент принимали участие сыновья главы Сергокалинского района республики Омарова. Он задержан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС и Интерфакс.

Дома у чиновника проводятся обыски. Сам он дает показания в полиции, сообщили российскому пропагандистскому агентству в правоохранительных органах РФ. По информации Интерфакса, российские силовики ликвидировали четырех нападавших в Махачкале. Трое из них опознаны как сыновья и племянник Омарова. Также сообщается, что на данный момент пожар в синагоге Дербента, на которую было совершено нападение, продолжается. Получивший тяжелое ранение начальник отдела полиции Дагестанских Огней умер. Нападения в Дагестане