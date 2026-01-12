Напад з ножем у школі Києва: слідство перевіряє зв’язки нападника з РФ

Що сталося в школі

За даними слідства, 14-річний учень 9 класу вранці напав з ножем на 39-річну вчительку історії та 14-річного однокласника. Перед цим він у вбиральні одягнув заздалегідь підготовлені маску та каску, після чого забіг до класу.

Після нападу школяр вибіг з класу, зачинився у вбиральні та завдав ножових поранень сам собі.

Стан потерпілих

Усі троє постраждалих госпіталізовані. Вчителька перебуває у важкому стані.

Учень та сам нападник також отримали тілесні ушкодження. У потерпілих зафіксовані колото-різані та різані рани, ступінь тяжкості встановлюється медиками.

Дії правоохоронців

Після надання медичної допомоги неповнолітнього нападника планують затримати в порядку статті 208 КПК України. Досудове розслідування проводять слідчі Оболонського управління поліції Києва.

Перевіряють можливий вплив спецслужб РФ

Під час огляду мобільного телефону нападника правоохоронці виявили листування з невідомими особами, які, за попередніми даними, можуть бути представниками російських спецслужб.

У переписці неповнолітній, ймовірно, обговорював свої наміри вчинити злочин. Наразі мотиви його дій встановлюються, слідчі дії тривають.