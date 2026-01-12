Нападение с ножом в школе Киева: следствие проверяет связи нападавшего с РФ

В Киеве правоохранители начали досудебное расследование по факту нападения школьника на учительницу и другого ученика в одной из школ Оболонского района. Производство открыто по статье покушение на убийство двух или более лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию и прокуратуру Киева.
По данным следствия, 14-летний ученик 9 класса утром напал с ножом на 39-летнюю учительницу истории и 14-летнего одноклассника. Перед этим он в уборной надел заранее подготовленные маску и каску, после чего забежал в класс.
После нападения школьник выбежал из класса, закрылся в туалете и нанес ножевые ранения сам себе.
Все трое пострадавших госпитализированы. Учительница находится в тяжелом состоянии.
Ученик и сам нападавший также получили телесные повреждения. У пострадавших зафиксированы колото-резаные и резаные раны, степень тяжести устанавливается медиками.
После оказания медицинской помощи несовершеннолетнего нападающего планируют задержать в порядке статьи 208 УПК Украины. Досудебное расследование проводят следователи Оболонского управления полиции Киева.
При осмотре мобильного телефона нападавшего правоохранители обнаружили переписку с неизвестными лицами, которые, по предварительным данным, могут быть представителями российских спецслужб.
В переписке несовершеннолетний, вероятно, обсуждал свои намерения совершить преступление. Сейчас мотивы его действий устанавливаются, следственные действия продолжаются.
Впоследствии РБК-Украина обнародовало эксклюзивное фото подростка, который совершил нападение. По имеющейся информации, парню 15 лет, он родился в 2011 году.