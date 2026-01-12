Нападение с ножом в школе Киева: следствие проверяет связи нападавшего с РФ

Что произошло в школе

По данным следствия, 14-летний ученик 9 класса утром напал с ножом на 39-летнюю учительницу истории и 14-летнего одноклассника. Перед этим он в уборной надел заранее подготовленные маску и каску, после чего забежал в класс.

После нападения школьник выбежал из класса, закрылся в туалете и нанес ножевые ранения сам себе.

Состояние пострадавших

Все трое пострадавших госпитализированы. Учительница находится в тяжелом состоянии.

Ученик и сам нападавший также получили телесные повреждения. У пострадавших зафиксированы колото-резаные и резаные раны, степень тяжести устанавливается медиками.

Действия правоохранителей

После оказания медицинской помощи несовершеннолетнего нападающего планируют задержать в порядке статьи 208 УПК Украины. Досудебное расследование проводят следователи Оболонского управления полиции Киева.

Проверяют возможное влияние спецслужб РФ

При осмотре мобильного телефона нападавшего правоохранители обнаружили переписку с неизвестными лицами, которые, по предварительным данным, могут быть представителями российских спецслужб.

В переписке несовершеннолетний, вероятно, обсуждал свои намерения совершить преступление. Сейчас мотивы его действий устанавливаются, следственные действия продолжаются.