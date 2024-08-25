Напад з ножем у Німеччині: поліція затримала підозрюваного

За даними німецького видання, ймовірний нападник сам здався патрульним поліцейським. Преса уточнює, що це сирієць на ім'я Ісса аль Х.

"Джерела служби безпеки повідомили, що його одяг був брудним і закривавленим", - пише Der Spiegel.

Зазначається, що з моменту нападу у фестивалі на ринковій площі Фронхоф і до затримання підозрюваного минула більш ніж доба. Цей час представники правоохоронних органів "йшли за гарячою слідом".

Між тим в міністерстві внутрішніх справ ФРН заявили, що мають підозрюваного, пошуки якого тривали весь день.

Очільник МВС землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль в ефірі ARD "Tagesthemen" підтвердив арешт та зазначив, що були також виявлені докази стосовно затриманого чоловіка, та вірогідної причетності до нападу у Золінгені.

Також в міністерстві додали, що був проведений обшук житла для біженців у Золінгені, й у пошуках нападника була використана частина додаткової інформації.

Що відомо про імовірного нападника

За інформацією Der Spiegel, підозрюваному 26 років. Ісса аль Х народився в сирійському місті Дейр аль-Сор, а до Німеччини приїхав наприкінці грудня 2022 року та подав заяву на надання притулку в Білефельді.

Через рік чоловік отримав так званий допоміжний захист, який часто отримують біженці з країн, охоплених громадянською війною.

"Він мусульманин-суніт. За інформацією SPIEGEL, він раніше не був відомий органам безпеки як ісламістський екстреміст", - пише німецьке видання.

Версія про "випадкове поранення"

В пресі також передається озвучувана версія, за якою чоловік нібито випадково поранив перехожих в місті Золінген на фестивалі з нагоди 650-тої річниці міста. Тоді він утік у метушні та через паніку.

Внаслідок інциденту загинули троє людей: двоє чоловіків 67 та 56 років, та 56-річна жінка. Крім того, отримали серйозні поранення шестеро осіб, четверо з них - у важкому стані.

Поліцейська операція в будинку для біженців

Раніше у суботу німецька поліція поінформувала, що був здійснений другий арешт у рамках операції в будинку для біженців у Золінгені. Поліція повідомила, що не може надати більше подробиць про особу або її причетність до інциденту, передає Reuters.

Крім того, стало відомо про затримання німецькими правоохоронцями підлітка, який, на їхню думку, міг бути пов'язаним з цим нападом. Але пізніше тоді в поліції заявили, що злочинець досі на волі.

Відповідальність "ІДІЛ"

У суботу з'явилася інформація про те, що терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад з ножем у Золінгені.

Зокрема, відповідна заява джихадистів була оприлюднена пов'язаним з "ІДІЛ" агентством Amaq, яку процитували міжнародні ЗМІ.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 23 серпня, в німецькому місті Золінген невідомий напав із ножем на відвідувачів фестивалю. Для пошуку нападника поліція підняла в повітря вертольоти. Через атаку загинули 3 людини, і були повідомлення про 8 поранених.