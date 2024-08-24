ІДІЛ взяла відповідальність за напад з ножем у Німеччині, - Reuters

У суботу, 24 серпня, угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад з ножем у Золінгені (Німеччина), в результаті якого троє людей загинули і вісім отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Бойовики з цього приводу виступили із заявою, в якій повідомили, що атака була здійснена одним з її членів "як помста за смерть мусульман у Палестині та інших місцях".

При цьому Reuters зазначило, що угруповання не надало жодних доказів і поки що неясно, наскільки темними були відносини між "Ісламською державою", яка нападала і так звана.

Відомо, що поліція веде розшук нападника. Вони заявили, що затримали 15-річного підлітка та розслідують, чи пов'язана ця людина з нападником.

При цьому Маркус Касперс, співробітник прокуратору Дюссельдорфа, заявив, що влада розглядає напад як можливий терористичний акт, оскільки жодних інших мотивів не було, а жертви, судячи з усього, не були пов'язані між собою.