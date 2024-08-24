ІДІЛ взяла відповідальність за напад з ножем у Німеччині, - Reuters
У суботу, 24 серпня, угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад з ножем у Золінгені (Німеччина), в результаті якого троє людей загинули і вісім отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Бойовики з цього приводу виступили із заявою, в якій повідомили, що атака була здійснена одним з її членів "як помста за смерть мусульман у Палестині та інших місцях".
При цьому Reuters зазначило, що угруповання не надало жодних доказів і поки що неясно, наскільки темними були відносини між "Ісламською державою", яка нападала і так звана.
Відомо, що поліція веде розшук нападника. Вони заявили, що затримали 15-річного підлітка та розслідують, чи пов'язана ця людина з нападником.
При цьому Маркус Касперс, співробітник прокуратору Дюссельдорфа, заявив, що влада розглядає напад як можливий терористичний акт, оскільки жодних інших мотивів не було, а жертви, судячи з усього, не були пов'язані між собою.
Що сталося
Нагадаємо, що вчора, 23 серпня, в німецькому місті Золінген невідомий напав із ножем на відвідувачів фестивалю, присвяченого 650-річчю міста. Для пошуку нападника поліція підняла в повітря вертольоти.
Наразі відомо про трьох загиблих і вісім постраждалих. Видання Associated Press повідомляло, що згідно з наявними даними, нападник діяв хаотично.
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