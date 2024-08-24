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ІДІЛ взяла відповідальність за напад з ножем у Німеччині, - Reuters

Субота 24 серпня 2024 23:00
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ІДІЛ взяла відповідальність за напад з ножем у Німеччині, - Reuters Фото: німецькі поліцейські (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу, 24 серпня, угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад з ножем у Золінгені (Німеччина), в результаті якого троє людей загинули і вісім отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Бойовики з цього приводу виступили із заявою, в якій повідомили, що атака була здійснена одним з її членів "як помста за смерть мусульман у Палестині та інших місцях".

При цьому Reuters зазначило, що угруповання не надало жодних доказів і поки що неясно, наскільки темними були відносини між "Ісламською державою", яка нападала і так звана.

Відомо, що поліція веде розшук нападника. Вони заявили, що затримали 15-річного підлітка та розслідують, чи пов'язана ця людина з нападником.

При цьому Маркус Касперс, співробітник прокуратору Дюссельдорфа, заявив, що влада розглядає напад як можливий терористичний акт, оскільки жодних інших мотивів не було, а жертви, судячи з усього, не були пов'язані між собою.

Що сталося

Нагадаємо, що вчора, 23 серпня, в німецькому місті Золінген невідомий напав із ножем на відвідувачів фестивалю, присвяченого 650-річчю міста. Для пошуку нападника поліція підняла в повітря вертольоти.

Наразі відомо про трьох загиблих і вісім постраждалих. Видання Associated Press повідомляло, що згідно з наявними даними, нападник діяв хаотично.

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