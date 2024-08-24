У німецькому Золінгені стався напад з ножем на відвідувачів фестивалю: є загиблі і поранені

У німецькому Золінгені невідомий напав з ножем на відвідувачів фестивалю з нагоди 650-тої річниці міста. Поліція повідомляє про загиблих і поранених, не зазначаючи точної кількості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням ан FAZ .

Один із співорганізаторів фестивалю сказав зі сцени, що рятувальні служби борються за життя дев'ятьох людей.

Нагадаємо, нещодавно у Великій Британії пройшли масові антимігрантські акції ультраправих, які часто супроводжувались насильством. Приводом для них стало вбивство трьох дітей в англійському місті Саутпорт.

За підозрою у нападі затримано 17-річного підлітка руандійського походження. Поліція повідомила, що він народився в Кардіффі, Уельс, мав християнське віросповідання і роками жив у селі приблизно за 5 кілометрів від Саутпорта.

У мережі поширилися неправдиві чутки про те, що молодий чоловік був мусульманином та іммігрантом, що викликало гнів серед прихильників ультраправих.

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