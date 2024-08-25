Нападение с ножом в Германии: полиция задержала подозреваемого

В Германии был задержан подозреваемый в нападении с ножом на посетителей фестиваля в городе Золинген на западе страны, произошедшем вечером 23 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.
По данным немецкого издания, вероятный нападавший сам сдался патрульным полицейским. Пресса уточняет, что это сириец по имени Исса аль Х.
"Источники службы безопасности сообщили, что его одежда была грязной и окровавленной", - пишет Der Spiegel.
Отмечается, что с момента нападения в фестивале на рыночной площади Фронхоф и до задержания подозреваемого прошло более суток. Это время представители правоохранительных органов "уходили за горячим следом".
Между тем в министерстве внутренних дел ФРГ заявили, что имеют подозреваемого, поиски которого продолжались весь день.
Глава МВД земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль в эфире ARD "Tagesthemen" подтвердил арест и отметил, что были также обнаружены доказательства по задержанному мужчине, и вероятной причастности к нападению в Золингене.
Также в министерстве добавили, что был проведен обыск жилья для беженцев в Золингене, и в поисках нападавшего была использована часть дополнительной информации.
По информации Der Spiegel, подозреваемому 26 лет. Исса аль Х родился в сирийском городе Дейр аль-Сор, а в Германию приехал в конце декабря 2022 года и подал заявление на предоставление убежища в Билефельде.
Через год мужчина получил так называемую вспомогательную защиту, которую часто получают беженцы из стран, охваченных гражданской войной.
"Он мусульманин-суннит. По информации SPIEGEL, он ранее не был известен органам безопасности как исламистский экстремист", - пишет немецкое издание.
В прессе также передается озвученная версия, по которой мужчина якобы случайно ранил прохожих в городе Золинген на фестивале по случаю 650-летия города. Тогда он сбежал в суматохе и из-за паники.
В результате инцидента погибли три человека: двое мужчин 67 и 56 лет, и 56-летняя женщина. Кроме того, получили серьезные ранения шесть человек, четверо из них - в тяжелом состоянии.
Ранее в субботу немецкая полиция проинформировала, что был проведен второй арест в рамках операции в доме для беженцев в Золингене. Полиция сообщила, что не может предоставить больше подробностей о лице или его причастности к инциденту, передает Reuters.
Кроме того, стало известно о задержании немецкими правоохранителями подростка, который, по их мнению, мог быть связан с этим нападением. Но позже тогда в полиции заявили, что преступник до сих пор на свободе.
В субботу появилась информация о том, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение с ножом в Золингене.
В частности, соответствующее заявление джихадистов было обнародовано связанным с "ИГИЛ" агентством Amaq, которое процитировали международные СМИ.
Напомним, что в пятницу, 23 августа, в немецком городе Золинген неизвестный напал с ножом на посетителей фестиваля. Для поиска напавшего полиция подняла в воздух вертолеты. Из-за атаки погибли 3 человека, и были сообщения о 8 раненых.
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