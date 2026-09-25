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Напад у монастирі в Ярославі: в затриманого українця виявили психічні розлади

19:00 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: в затриманого у Польщі українця виявили психічні розлади (Getty Images)

Затриманому після нападу на монастир у польському Ярославі 31-річному українцю наразі не можуть оголосити підозру та провести допит через стан його психічного здоров'я.

Про це заявила речниця окружної прокуратури у Перемишлі Малгожата Тацюх-Курасевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24.

Психіатри встановили у громадянина України Ігоря М. ознаки психічного захворювання у вигляді гострих та багатоформних психотичних розладів. За словами речниці прокуратури, проведення будь-яких слідчих дій за його участю найближчим часом виключене.

"Поточний психічний стан Ігоря М. не дозволяє йому брати участь у процесуальних діях через посилені психотичні симптоми, стан сильного психомоторного збудження, розгубленість мислення та відсутність логічного зв'язку", - наголосила Тацюх-Курасевич.

Вона підкреслила, що чоловік потребує призначення термінового антипсихотичного лікування. Зараз затриманий перебуває під наглядом у психіатричному закладі.

Арешт у стінах лікарні

Попри стан здоров'я підозрюваного, правоохоронці готують необхідні юридичні кроки. Районна прокуратура готує звернення до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу.

Слідчі наполягатимуть на триманні під вартою строком на три місяці. У разі задоволення клопотання судом 31-річний українець перебуватиме під тимчасовим арештом безпосередньо в умовах психіатричної лікарні.

Нагадаємо, польська прокуратура висунула обвинувачення українцю за напад із ножем у монастирі.

Підозрюваному інкримінують вбивство священника, замах на вбивство та завдання тяжких тілесних ушкоджень. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.

Зазначимо, ножовий напад на території монастиря у польському місті Ярослав стався вранці 24 вересня. Поліція затримала підозрюваного українця безпосередньо після нападу.

Пізніше президент Володимир Зеленський відреагував на події у монастирі. Він засудив злочин і наголосив на необхідності його ретельного розслідування.

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