Напад у монастирі в Ярославі: в затриманого українця виявили психічні розлади

Психіатри встановили у громадянина України Ігоря М. ознаки психічного захворювання у вигляді гострих та багатоформних психотичних розладів. За словами речниці прокуратури, проведення будь-яких слідчих дій за його участю найближчим часом виключене.

"Поточний психічний стан Ігоря М. не дозволяє йому брати участь у процесуальних діях через посилені психотичні симптоми, стан сильного психомоторного збудження, розгубленість мислення та відсутність логічного зв'язку", - наголосила Тацюх-Курасевич.

Вона підкреслила, що чоловік потребує призначення термінового антипсихотичного лікування. Зараз затриманий перебуває під наглядом у психіатричному закладі.

Арешт у стінах лікарні

Попри стан здоров'я підозрюваного, правоохоронці готують необхідні юридичні кроки. Районна прокуратура готує звернення до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу.

Слідчі наполягатимуть на триманні під вартою строком на три місяці. У разі задоволення клопотання судом 31-річний українець перебуватиме під тимчасовим арештом безпосередньо в умовах психіатричної лікарні.

Нагадаємо, польська прокуратура висунула обвинувачення українцю за напад із ножем у монастирі.

Підозрюваному інкримінують вбивство священника, замах на вбивство та завдання тяжких тілесних ушкоджень. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.