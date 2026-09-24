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"Шоковані цим злом": Зеленський відреагував на напад українця у монастирі у Польщі

19:42 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
"Шоковані цим злом": Зеленський відреагував на напад українця у монастирі у Польщі Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Українець вбив священника і поранив ще чотирьох осіб у монастирі сестер-бенедиктинок в польському Ярославі. Президент України Володимир Зеленський засудив злочин і вимагає ретельного розслідування справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави у Telegram.

Зеленський відреагував на злочин у Ярославі

Очільник держави зазначив, що це був "жахливий злочин в абатстві сестер-бенедиктинок у Ярославі, скоєний громадянином України. Шоковані цим злом".

Зеленський заявив про те, що відомо про загибель священника та поранення ще кількох людей.

"Висловлюємо найглибші співчуття родині та близьким загиблого. Усім постраждалим бажаємо якнайшвидшого одужання", - каже він.

Президент впевнений, що винний має понести повну відповідальність перед законом. Зеленський розраховує на швидке та ретельне розслідування всіх обставин.

"Боляче, що люди здатні на такі жахливі злочини. Правосуддя має взяти гору", - зауважив він.

Напад у монастирі

Ножовий напад стався вранці 24 вересня на території монастиря у Підкарпатському воєводстві Польщі.

"Попередні дані свідчать про те, що чоловік завдав ножових поранень чотирьом чоловікам та жінці", - повідомили у поліції.

Один із постраждалих чоловіків помер. Ще двоє перебувають у критичному стані.

Раніше РБК-Україна писало, що у польському Замброві 39-річну громадянку України депортують з країни. Вона у стані алкогольного сп'яніння покусала поліцейського.

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