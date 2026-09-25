Напад у монастирі в Ярославі: прокуратура Польщі висунула обвинувачення українцю

У Польщі висунули обвинувачення 31-річному українцю за напад із ножем у монастирі. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Прокуратура у Перемишлі висунула офіційні обвинувачення громадянину України Ігорю М. За даними слідства, 31-річний чоловік вчинив напад із ножем на території монастиря сестер-бенедиктинок у місті Ярослав Підкарпатського воєводства.

Підозрюваному інкримінують вбивство священника, замах на вбивство та завдання тяжких тілесних ушкоджень. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.

Наразі підозрюваний перебуває під наглядом поліції. Проведення допиту та інших процесуальних дій із ним затримується через стан його здоров’я. Слідчі чекають на висновки лікарів, які мають надати дозвіл на участь чоловіка у слідчих заходах.

Загалом унаслідок нападу постраждали п’ятеро людей - троє священнослужителів та двоє мирян. Один із поранених священників, Станіслав Збойнович, помер у лікарні від отриманих травм.

Ще один постраждалий священнослужитель перебуває у тяжкому, але стабільному стані після двох проведених операцій. Третій священник уже залишив медичний заклад. Життю двох поранених мирян наразі нічого не загрожує.