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Нападение в монастыре в Ярославе: украинцу избрали меру пресечения

16:50 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Нападение в монастыре в Ярославе: украинцу избрали меру пресечения Фото: суд арестовал украинца подозреваемого в убийстве священника в Польше (Getty Images)
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Украинца Игоря М., совершившего вооруженное нападение на монастырь в польском Ярославе, арестовали на три месяца. Из-за тяжелого психического состояния его будут содержать в больничной палате.

Об этом заявила представитель районной прокуратуры в Перемышле Божена Гараш-Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

Районный суд в Ярославе полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры о мере пресечения.

Поскольку подозреваемый находится в больнице, заседание прошло без его личного присутствия.

По данным прокуратуры, подозреваемый проявляет выраженные симптомы психического заболевания в форме острого полиморфного психотического расстройства.

Медики зафиксировали у него сильное психомоторное возбуждение, дезорганизацию мышления и отсутствие логического контакта, из-за чего мужчина нуждается в лечении антипсихотиками.

В настоящее время состояние 31-летнего мужчины не позволяет проводить с ним процессуальные действия или допросы. Вывод экспертов касается его текущего состояния, а оценку психологическому состоянию на момент совершения преступления дадут в ходе отдельной экспертизы.

В преддверии нападения мужчина прибыл в Польшу из Германии и планировал вернуться в Украину.

Он пытался пересечь границу в пункте пропуска "Корчева", однако из-за отсутствия действительного страхового полиса на автомобиль ему отказали в выезде.

После этого его транспортное средство эвакуировали в Ярослав, где позже и произошло преступление.

Напомним, ранее польские прокуроры предъявили обвинение 31-летнему украинцу за массированное нападение с ножом в монастыре.

Следователи инкриминируют мужчине умышленное убийство, покушение на убийство и причинение тяжких телесных повреждений, за что ему грозит пожизненное лишение свободы.

На резонансное событие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он осудил преступление в монастыре сестер-бенедиктинок и призвал к тщательному и беспристрастному расследованию трагедии.

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