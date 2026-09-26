Нападение в монастыре в Ярославе: украинцу избрали меру пресечения
Украинца Игоря М., совершившего вооруженное нападение на монастырь в польском Ярославе, арестовали на три месяца. Из-за тяжелого психического состояния его будут содержать в больничной палате.
Об этом заявила представитель районной прокуратуры в Перемышле Божена Гараш-Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.
Районный суд в Ярославе полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры о мере пресечения.
Поскольку подозреваемый находится в больнице, заседание прошло без его личного присутствия.
По данным прокуратуры, подозреваемый проявляет выраженные симптомы психического заболевания в форме острого полиморфного психотического расстройства.
Медики зафиксировали у него сильное психомоторное возбуждение, дезорганизацию мышления и отсутствие логического контакта, из-за чего мужчина нуждается в лечении антипсихотиками.
В настоящее время состояние 31-летнего мужчины не позволяет проводить с ним процессуальные действия или допросы. Вывод экспертов касается его текущего состояния, а оценку психологическому состоянию на момент совершения преступления дадут в ходе отдельной экспертизы.
В преддверии нападения мужчина прибыл в Польшу из Германии и планировал вернуться в Украину.
Он пытался пересечь границу в пункте пропуска "Корчева", однако из-за отсутствия действительного страхового полиса на автомобиль ему отказали в выезде.
После этого его транспортное средство эвакуировали в Ярослав, где позже и произошло преступление.
Напомним, ранее польские прокуроры предъявили обвинение 31-летнему украинцу за массированное нападение с ножом в монастыре.
Следователи инкриминируют мужчине умышленное убийство, покушение на убийство и причинение тяжких телесных повреждений, за что ему грозит пожизненное лишение свободы.
На резонансное событие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он осудил преступление в монастыре сестер-бенедиктинок и призвал к тщательному и беспристрастному расследованию трагедии.