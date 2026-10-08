Напад на монастир у Ярославі: 31-річний українець зізнався у злочині
Громадянин України Ігор М. визнав провину у вбивстві священика та замаху на життя ще чотирьох людей у польському Ярославі. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci.
Як повідомила речниця районної прокуратури в Перемишлі Малгожата Тацюх-Курасевич, 31-річному громадянину України оголосили підозру у вбивстві та замаху на вбивство чотирьох осіб.
Допит відбувся за участю перекладача та державного захисника.
"Ігор М. визнав себе винним у висунутих звинуваченнях та скористався правом зберігати мовчання", - зазначила речниця прокуратури.
Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.
Допит став можливим після того, як правоохоронці отримали висновок експертів-психіатрів.
Попередні перевірки у вересні та на початку жовтня показували наявність у підозрюваного тяжких психотичних розладів, що унеможливлювало проведення слідчих дій.
У прокуратурі підкреслили, що поточний висновок дозволяє залучити чоловіка до судового процесу, однак оцінку його осудності під час скоєння злочину експерти нададуть окремо.
Зараз підозрюваний перебуває під вартою у відділенні судово-психіатричної лікарні суворого режиму.
Водночас стан двох найтяжче поранених чоловіків, які перебувають у лікарні Ярослава, покращився та оцінюється як стабільний.
Неагадаємо, напад стався 24 вересня 2026 року в монастирі сестер-бенедиктинок у місті Ярослав. Ігор М. завдав кількох ударів ножем священнослужителю Станіславу Збойновичу, від отриманих травм чоловік помер.
Крім того, зловмисник вчинив замах на життя ще трьох священників та цивільної жінки, завдавши їм важких тілесних ушкоджень.
На резонансну подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він засудив злочин у монастирі сестер-бенедиктинок та закликав до ретельного й неупередженого розслідування трагедії.