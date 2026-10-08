Напад на монастир у Ярославі: 31-річний українець зізнався у злочині

Громадянин України Ігор М. визнав провину у вбивстві священика та замаху на життя ще чотирьох людей у польському Ярославі. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci .

Як повідомила речниця районної прокуратури в Перемишлі Малгожата Тацюх-Курасевич, 31-річному громадянину України оголосили підозру у вбивстві та замаху на вбивство чотирьох осіб.

Допит відбувся за участю перекладача та державного захисника.

"Ігор М. визнав себе винним у висунутих звинуваченнях та скористався правом зберігати мовчання", - зазначила речниця прокуратури.

Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.

Допит став можливим після того, як правоохоронці отримали висновок експертів-психіатрів.

Попередні перевірки у вересні та на початку жовтня показували наявність у підозрюваного тяжких психотичних розладів, що унеможливлювало проведення слідчих дій.

У прокуратурі підкреслили, що поточний висновок дозволяє залучити чоловіка до судового процесу, однак оцінку його осудності під час скоєння злочину експерти нададуть окремо.

Зараз підозрюваний перебуває під вартою у відділенні судово-психіатричної лікарні суворого режиму.

Водночас стан двох найтяжче поранених чоловіків, які перебувають у лікарні Ярослава, покращився та оцінюється як стабільний.