Нападение на монастырь в Ярославе: 31-летний украинец признался в преступлении
Гражданин Украины Игорь М. признал вину в убийстве священника и покушении на жизнь еще четырех человек в польском Ярославе. Мужчине грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci.
Как сообщила представитель районной прокуратуры в Перемышле Малгожата Тацюх-Курасевич, 31-летнему гражданину Украины объявили подозрение в убийстве и покушении на убийство четырех человек.
Допрос прошел с участием переводчика и государственного защитника.
"Игорь М. признал себя виновным в выдвинутых обвинениях и воспользовался правом хранить молчание", - отметила спикер прокуратуры.
Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.
Допрос стал возможным после того, как правоохранители получили заключение экспертов-психиатров.
Предварительные проверки в сентябре и начале октября показывали наличие у подозреваемого тяжелых психотических расстройств, что делало невозможным проведение следственных действий.
В прокуратуре подчеркнули, что текущее заключение позволяет вовлечь мужчину в судебный процесс, однако оценку его вменяемости во время совершения преступления эксперты предоставят отдельно.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей в отделении судебно-психиатрической больницы строгого режима.
В то же время состояние двух самых тяжело раненых мужчин, которые находятся в больнице Ярослава, улучшилось и оценивается как стабильное.
Не припомним, нападение произошло 24 сентября 2026 года в монастыре сестер-бенедиктинок в городе Ярослав. Игорь М. нанес несколько ударов ножом священнослужителю Станиславу Збойновичу, от полученных травм мужчина скончался.
Кроме того, злоумышленник покушался на жизнь еще трех священников и гражданской женщины, нанеся им тяжелые телесные повреждения.
На резонансное событие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он осудил преступление в монастыре сестер-бенедиктинок и призвал к тщательному и беспристрастному расследованию трагедии.