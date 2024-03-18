Напад Ізраїлю на Рафах ускладнить мир у регіоні, - Шольц

Після переговорів з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Єрусалимі, Шольц поділився своєю стурбованістю щодо великої кількості цивільних жертв та недостатньої допомоги, яка надходить до Гази, де, як кажуть гуманітарні організації, назріває голод.

Це попередження було достатньо різким для лідера Німеччини, який завжди підтримував право Ізраїлю на самозахист після нападу ХАМАС на країну 7 жовтня, йдеться у повідомленні. Німеччина завжди була одним з найвідданіших союзників Ізраїлю, поряд зі штатами, і наголошувала на своєму обов'язку підтримувати країну, спокутуючись за вчинення нею Голокосту, внаслідок якого загинуло 6 мільйонів євреїв.

"Чим гірше стає становище людей у ​​Газі, тим частіше виникає питання: незалежно від того, наскільки важлива мета, чи може вона виправдати такі жахливо високі витрати, чи існують інші способи досягти вашої мети?", – сказав Шольц на спільному виступі з Нетаньяху.

Глобальні союзники та критики закликали Нетаньяху утриматися від нападу на Рафах, прогнозуючи можливі масові жертви серед мирного населення. Проте Ізраїль стверджує, що Рафах - один із останніх опорних пунктів ХАМАС, який він має намір знищити, та обіцяв евакуювати жителів.

"Як ми можемо захистити понад 1,5 мільйона людей? Куди вони можуть подітися?" - запитав Шольц. Він попередив, що велика кількість цивільних жертв, які можуть виникнути внаслідок нападу на Рафах, "ускладнить мир у регіоні".

Після переговорів з королем Йорданії Абдаллою в йорданському порту Акаба на Червоному морі, Шольц наголосив необхідність "невідкладного і масового покращення умов для розподілу допомоги".

"Ми не можемо лишати байдужими і дивитися, як палестинцям загрожує голодна смерть ", - підкреслив він: - "Це не ми. Це не те, за що ми виступаємо".

Війна Ізраїлю та ХАМАС

Терористи руху ХАМАС здійснили напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Після цього Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію в Секторі Газа.

Вже 8 лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що "повна перемога Ізраїлю в Газі вже близька" та відхилив пропозицію ХАМАСу про припинення вогню.

Також він повідомив про готовність ЦАХАЛ невдовзі розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.

У вівторок, 12 березня, представник ХАМАСу заявив, що група ухвалює змінену версію пропозиції США щодо припинення вогню в Газі. Представники руху мали намір вирушити найближчими днями до Каїру для обговорення остаточних деталей та реалізації угоди.

Проте 13 березня Сили оборони Ізраїлю завдали удару по центру розподілу продовольства в східній частині Рафаху. У результаті загинула одна людина, а 22 отримали поранення. У ЦАХАЛ повідомили про ліквідацію командира ХАМАСу.