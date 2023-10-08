UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Напад ХАМАС на Ізраїль сприятиме російській агресії проти України, - Дуда

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Напад терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль сприятиме російській агресії проти України, адже відверне від неї увагу світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду в ефірі Polsat News, якого цитує РАР.

Він зазначив, що ситуація на Близькому Сході, пов'язана з атаками ХАМАС на Ізраїль, матиме ефект "відвернення очей від України".

"Це, безумовно, сприяє Росії та російській агресії проти України, це відволікає увагу світу", - сказав президент Польщі.

Водночас Дуда зауважив, що Польща повинна дивитись на події в Ізраїлі з погляду власних інтересів та безпеки.

При цьому президент Польщі побоюється, що ЄС може зазнати чергової хвилі міграції з Близького Сходу.

"Теми, які ми обговорювали останнім часом - прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у Гренаді і я на зустрічі в Порту - стають ще більш актуальними. Питання нашої безпеки, захисту кордонів Польщі, кордонів ЄС і Шенгенської зони стає все більш важливим", - додав він.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Вчора терористи ХАМАС атакували Ізраїль. Після масштабного ракетного обстрілу держави, бойовики проникли на територію невеликого міста в Південному окрузі Сдероту.

До вечора ізраїльські військові повернули під контроль частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штаба ХАМАС. Вночі сторони обмінялися ракетними ударами.

Ізраїль оголосив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі". А військово-політичний кабінет країни підтримав рішення.

Усі подробиці нападу ХАМАСу на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що щонайменше дві українки загинули внаслідок бойових дій в Ізраїлі

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАСПольщаІзраїльАнджей Дуда