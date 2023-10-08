Нападение ХАМАС на Израиль будет способствовать российской агрессии против Украины, - Дуда

Он отметил, что ситуация на Ближнем Востоке, связанная с атаками ХАМАС на Израиль, будет иметь эффект "отведения глаз от Украины".

"Это безусловно способствует России и российской агрессии против Украины, это отвлекает внимание мира", - сказал президент Польши.

В то же время Дуда отметил, что Польша должна смотреть на события в Израиле с точки зрения собственных интересов и безопасности.

При этом президент Польши опасается, что ЕС может испытать очередную волну миграции с Ближнего Востока.

"Темы, которые мы обсуждали в последнее время - премьер-министр Матеуш Моравецкий в Гренаде и я на встрече в Порту - становятся еще более актуальными. Вопросы нашей безопасности, защиты границ Польши, границ ЕС и Шенгенской зоны становится все более важным", - добавил он.

Нападение ХАМАСа на Израиль

Вчера террористы ХАМАСа атаковали Израиль. После масштабных ракетных обстрелов государства, боевики проникли на территорию небольшого города в Южном округе Сдероту.

К вечеру израильские военные вернули под контроль часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС. Ночью стороны обменялись ракетными ударами.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". А военно-политический кабинет страны поддержал решение.

Все подробности нападения ХАМАСа на Израиль в режиме онлайн можно прочитать в материале РБК-Украина.

Добавим, что по меньшей мере две украинки погибли в результате боевых действий в Израиле.

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