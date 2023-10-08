Напад ХАМАС на Ізраїль сприятиме російській агресії проти України, - Дуда

Напад терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль сприятиме російській агресії проти України, адже відверне від неї увагу світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду в ефірі Polsat News, якого цитує РАР .

Він зазначив, що ситуація на Близькому Сході, пов'язана з атаками ХАМАС на Ізраїль, матиме ефект "відвернення очей від України".

"Це, безумовно, сприяє Росії та російській агресії проти України, це відволікає увагу світу", - сказав президент Польщі.

Водночас Дуда зауважив, що Польща повинна дивитись на події в Ізраїлі з погляду власних інтересів та безпеки.

При цьому президент Польщі побоюється, що ЄС може зазнати чергової хвилі міграції з Близького Сходу.

"Теми, які ми обговорювали останнім часом - прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у Гренаді і я на зустрічі в Порту - стають ще більш актуальними. Питання нашої безпеки, захисту кордонів Польщі, кордонів ЄС і Шенгенської зони стає все більш важливим", - додав він.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Вчора терористи ХАМАС атакували Ізраїль. Після масштабного ракетного обстрілу держави, бойовики проникли на територію невеликого міста в Південному окрузі Сдероту.

До вечора ізраїльські військові повернули під контроль частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штаба ХАМАС. Вночі сторони обмінялися ракетними ударами.

Ізраїль оголосив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі". А військово-політичний кабінет країни підтримав рішення.

Усі подробиці нападу ХАМАСу на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що щонайменше дві українки загинули внаслідок бойових дій в Ізраїлі.

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