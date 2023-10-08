ua en ru
Нд, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Напад ХАМАС на Ізраїль сприятиме російській агресії проти України, - Дуда

Неділя 08 жовтня 2023 15:24
UA EN RU
Напад ХАМАС на Ізраїль сприятиме російській агресії проти України, - Дуда Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Напад терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль сприятиме російській агресії проти України, адже відверне від неї увагу світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду в ефірі Polsat News, якого цитує РАР.

Він зазначив, що ситуація на Близькому Сході, пов'язана з атаками ХАМАС на Ізраїль, матиме ефект "відвернення очей від України".

"Це, безумовно, сприяє Росії та російській агресії проти України, це відволікає увагу світу", - сказав президент Польщі.

Водночас Дуда зауважив, що Польща повинна дивитись на події в Ізраїлі з погляду власних інтересів та безпеки.

При цьому президент Польщі побоюється, що ЄС може зазнати чергової хвилі міграції з Близького Сходу.

"Теми, які ми обговорювали останнім часом - прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у Гренаді і я на зустрічі в Порту - стають ще більш актуальними. Питання нашої безпеки, захисту кордонів Польщі, кордонів ЄС і Шенгенської зони стає все більш важливим", - додав він.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Вчора терористи ХАМАС атакували Ізраїль. Після масштабного ракетного обстрілу держави, бойовики проникли на територію невеликого міста в Південному окрузі Сдероту.

До вечора ізраїльські військові повернули під контроль частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штаба ХАМАС. Вночі сторони обмінялися ракетними ударами.

Ізраїль оголосив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі". А військово-політичний кабінет країни підтримав рішення.

Усі подробиці нападу ХАМАСу на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що щонайменше дві українки загинули внаслідок бойових дій в Ізраїлі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Польща Ізраїль Анджей Дуда
NEWS
Напад ХАМАС став найбільшим провалом ізраїльської розвідки за 50 років, - Bloomberg
Напад ХАМАС став найбільшим провалом ізраїльської розвідки за 50 років, - Bloomberg
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України