"Наодинці розмовляти краще": радник Трампа пояснив свій підхід до діалогу з Путіним

Радник президента Трампа та ключовий переговірник США з низки питань по всьому світу цього тижня дав ексклюзивне інтерв'ю для Breitbart News.

Як виявилось, Віткофф зіткнувся з деякою критикою щодо того, що він нібито не повинен зустрічатися з такими людьми, як Путін, наодинці. Примітно, що Віткофф зустрівся з Путіним без групи помічників та навіть перекладачів.

Але Віткофф спростував цю критику, заявивши, що альтернативою є те, що робив колишній президент США Джо Байден під час своєї адміністрації, коли Байден взагалі не спілкувався з російським диктатором.

За словами Віткоффа, Трамп доручив йому співпрацювати, щоб спробувати знайти краще рішення.

"Я думаю, що президент хоче, щоб все відбувалося по-іншому. Він хоче більш проактивного підходу. На мої зустрічі з Володимиром Путіним сторонніх людей не запрошували. Чи повинен я був сказати Володимиру Путіну: "Я не хочу відкривати з вами діалог, я не хочу мати з вами стосунків"?", - зауважив Віткофф.

Він нагадав, що Байден не розмовляв Путіним три з половиною роки.

"За вказівкою президента я мав можливість встановити контакт з Путіним. Він є центральною дійовою особою в цьому конфлікті. Якщо ми не розмовляємо з ним, як ми думаємо, що зможемо досягти врегулювання? Це навіть неможливо", - додав спецпредставник.

Водночас він сказав, що навіть думка про те, що США не повинні говорити з Путіним, є абсурдною. Він також зауважив, що не хотів ставити ці переговори в залежність від того, чи зможе привезти туди перекладача чи інших людей.

"Мені там ніхто не був потрібен. Насправді це спрацювало краще, коли я був там сам, а потім завантажив наше керівництво, нашу зовнішньополітичну команду", - підсумував Віткофф.