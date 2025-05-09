"Наодинці розмовляти краще": радник Трампа пояснив свій підхід до діалогу з Путіним

Радник американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф виправдав зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним без свідків, наголосивши на важливості діалогу для врегулювання конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Breitbart News.
Радник президента Трампа та ключовий переговірник США з низки питань по всьому світу цього тижня дав ексклюзивне інтерв'ю для Breitbart News.
Як виявилось, Віткофф зіткнувся з деякою критикою щодо того, що він нібито не повинен зустрічатися з такими людьми, як Путін, наодинці. Примітно, що Віткофф зустрівся з Путіним без групи помічників та навіть перекладачів.
Але Віткофф спростував цю критику, заявивши, що альтернативою є те, що робив колишній президент США Джо Байден під час своєї адміністрації, коли Байден взагалі не спілкувався з російським диктатором.
За словами Віткоффа, Трамп доручив йому співпрацювати, щоб спробувати знайти краще рішення.
"Я думаю, що президент хоче, щоб все відбувалося по-іншому. Він хоче більш проактивного підходу. На мої зустрічі з Володимиром Путіним сторонніх людей не запрошували. Чи повинен я був сказати Володимиру Путіну: "Я не хочу відкривати з вами діалог, я не хочу мати з вами стосунків"?", - зауважив Віткофф.
Він нагадав, що Байден не розмовляв Путіним три з половиною роки.
"За вказівкою президента я мав можливість встановити контакт з Путіним. Він є центральною дійовою особою в цьому конфлікті. Якщо ми не розмовляємо з ним, як ми думаємо, що зможемо досягти врегулювання? Це навіть неможливо", - додав спецпредставник.
Водночас він сказав, що навіть думка про те, що США не повинні говорити з Путіним, є абсурдною. Він також зауважив, що не хотів ставити ці переговори в залежність від того, чи зможе привезти туди перекладача чи інших людей.
"Мені там ніхто не був потрібен. Насправді це спрацювало краще, коли я був там сам, а потім завантажив наше керівництво, нашу зовнішньополітичну команду", - підсумував Віткофф.
Нагадаємо, що Віткофф представляє США на переговорах щодо завершення війни в Україні та напряму спілкується з російським диктатором Володимиром Путіним.
Раніше РБК-Україна у своєму матеріалі детально розповіло, хто такий Віткофф і яка його роль у питанні завершення війни в Україні.
Варто зауважити, що минулого місяця спецпосланник США здійснив візит до Москви, де зустрівся з російським послом з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим.
У тому ж числі, під час поїздки, спецпосланник зустрівся й з Путіним. Детальніше про його візит до Росії - у матеріалі РБК-Україна.
Вчора, 8 травня, американський президент Дональд Трамп високо оцінив роботу спецпосланця США Стіва Віткоффа щодо війни в Україні.
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