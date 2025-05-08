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Трамп назвав Віткоффа "справжнім професіоналом" у переговорах між Україною та Росією

Україна, Четвер 08 травня 2025 19:14
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Трамп назвав Віткоффа "справжнім професіоналом" у переговорах між Україною та Росією Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американський президент Дональд Трамп високо оцінив роботу спецпосланця США Стіва Віткоффа щодо війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

"Віткофф постійно говорить туди-сюди. Він справжній професіонал. У нього чудові стосунки з обома країнами, і я думаю, що у нас є хороші шанси", - заявив Трамп.

Роль Віткоффа в досяненні миру в Україні

Нагадаємо, що Стів Віткофф представляє США на переговорах щодо завершення війни в Україні та напряму спілкується з кремлівським лідером Володимиром Путіним.

РБК-Україна в своєму матеріалі детально розповіло, хто такий Віткофф і яка його роль у питанні завершення війни в Україні.

Зауважимо, що минулого місяця спецпосланник США здійснив візит до Москви, де зустрівся з послом РФ з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим.

Як писало Reuters, Віткофф пізніше заявив голові Білого дому Дональду Трампу про те, що найшвидший крок до миру в Україні - це нібито віддати Росії право власності на чотири східні українські регіони.

У тому ж числі, під час поїздки, спецпосланник зустрівся й з Путіним. Детальніше про його візит до Росії - у матеріалі РБК-Україна.

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