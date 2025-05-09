"Наедине разговаривать лучше": советник Трампа объяснил свой подход к диалогу с Путиным

Советник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф оправдал встречу с российским диктатором Владимиром Путиным без свидетелей, отметив важность диалога для урегулирования конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Breitbart News.
Советник президента Трампа и ключевой переговорщик США по ряду вопросов по всему миру на этой неделе дал эксклюзивное интервью для Breitbart News.
Как оказалось, Уиткофф столкнулся с некоторой критикой относительно того, что он якобы не должен встречаться с такими людьми, как Путин, наедине. Примечательно, что Уиткофф встретился с Путиным без группы помощников и даже переводчиков.
Но Уиткофф опроверг эту критику, заявив, что альтернативой является то, что делал бывший президент США Джо Байден во время своей администрации, когда Байден вообще не общался с российским диктатором.
По словам Уиткоффа, Трамп поручил ему сотрудничать, чтобы попытаться найти лучшее решение.
"Я думаю, что президент хочет, чтобы все происходило по-другому. Он хочет более проактивного подхода. На мои встречи с Владимиром Путиным посторонних людей не приглашали. Должен ли я был сказать Владимиру Путину: "Я не хочу открывать с вами диалог, я не хочу иметь с вами отношений"?", - отметил Уиткофф.
Он напомнил, что Байден не разговаривал с Путиным три с половиной года.
"По указанию президента я имел возможность установить контакт с Путиным. Он является центральным действующим лицом в этом конфликте. Если мы не разговариваем с ним, как мы думаем, что сможем достичь урегулирования? Это даже невозможно", - добавил спецпредставитель.
В то же время он сказал, что даже мысль о том, что США не должны говорить с Путиным, является абсурдной. Он также отметил, что не хотел ставить эти переговоры в зависимость от того, сможет ли привезти туда переводчика или других людей.
"Мне там никто не был нужен. На самом деле это сработало лучше, когда я был там сам, а потом загрузил наше руководство, нашу внешнеполитическую команду", - подытожил Уиткофф.
Напомним, что Уиткофф представляет США на переговорах по завершению войны в Украине и напрямую общается с российским диктатором Владимиром Путиным.
Ранее РБК-Украина в своем материале подробно рассказало, кто такой Уиткофф и какова его роль в вопросе завершения войны в Украине.
Стоит заметить, что в прошлом месяце спецпосланник США совершил визит в Москву, где встретился с российским послом по вопросам инвестиций Кириллом Дмитриевым.
В том же числе, во время поездки, спецпосланник встретился и с Путиным. Подробнее о его визите в Россию - в материале РБК-Украина.
Вчера, 8 мая, американский президент Дональд Трамп высоко оценил работу спецпосланника США Стива Уиткоффа по войне в Украине.
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