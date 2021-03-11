В НАН прогнозируют катастрофу из-за COVID, а ЕС поддержал санкции США против Коломойского: новости за 10 марта

В многоэтажке Бердянска прогремел взрыв , ЕС поддержал санкции США против украинского олигарха Игоря Коломойского, украинские ученые считают, что весенняя волна коронавируса может стать национальной катастрофой. Подробнее о том, что произошло в среду, 10 марта, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

В многоэтажке Бердянска прогремел взрыв, есть жертвы

В среду, 10 марта, в Бердянске Запорожской области на 7-м этаже девятиэтажного дома произошел взрыв. Есть погибшие и пострадавшие.

Правоохранители сообщают о двух погибших мужчинах. Также вследствие взрыва серьезно пострадала женщина, которую в тяжелом состоянии госпитализировали.

ЕС поддержал санкции США против Коломойского

Представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Петер Стано заявил, что ЕС поддерживает решение США ввести санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Его обвиняют в коррупционных преступлениях.

"ЕС поддерживает решение Соединенных Штатов ввести запрет на въезд для господина Коломойского за значительные коррупционные деяния во время его работы в качестве высокопоставленного чиновника в украинской власти", - сказал Стано.

В России заявили, что "первый раз слышат" о мирном плане по Донбассу

В Российской Федерации отреагировали на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака о мирном плане по Донбассу. По словам замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко, он впервые слышит о нем.

Напомним, вчера глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина совместно с Германией и Францией разработала план восстановления мира на Донбассе. Но он до сих пор не получил одобрения со стороны России.

В детском саду Черновцов привселюдно унизили ребенка и прислали родителям фото

В Черновцах в детском саду №42 "Перлинка" унизили одну из воспитанниц и не подарили ей подарок к 8 марта. Все из-за того, что ее родители отказались сдавать деньги в родительский комитет.

Об этом сообщил отец девочки. Он отметил, что не сдал деньги на очередные "поборы" в саду и его ребенка унизили и прислали родителям фото, на котором показано, как девочка осталась без подарка и сидит одна, пока другие играют игрушками.

Владимир Зеленский отреагировал на инцидент. Ребенок получил презент от президента.

Проснулся самый высокий вулкан нашего континента: потоки лавы и искры видны за километры

Самый мощный вулкан Евразии начал извергаться на Камчатке. Он называется Ключевская сопка.

На видео видно, как из кратера вулкана идет дым и выбрасываются раскаленные обломки. Отмечается, что на видео запечатлено появление нового конуса вулкана.

В России "упали" сайты Кремля

В России не работают сайты ряда государственных органов. Сбой произошел 10 марта после того, как Роскомнадзор решил замедлить работу Twitter.

В частности, прекратили работу сайты Кремля, правительства, МВД, Госдумы и самого Роскомнадзора. Что случилось с российским интернетом и как реагируют пользователи на фейл Роскомнадзора - читайте в материале.

В Украину несется циклон с дождями, снегопадами и штормовым ветром

Погода в Украине окажется под действием циклона уже в пятницу, 12 марта. Синоптики обещают дождь, снег, сильный ветер. А в четверг, 11-го числа, метеоситуация все еще будет спокойной - с солнцем и небольшим морозом.