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НАН: В ближайшее время количество новых случаев COVID в Украине достигнет 10 тысяч в день

Автор: Даша Харченко

В Национальной академии наук Украины сделали прогноз прироста больных коронавирусом в день. Расчет делали с помощью мирового опыта математического моделирования.

Об этом говорится на сайте НАН.

Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев будет равно 10400 (Prophet) и 8300 (SEIR-U) в течение недели 11-17 марта и 9900 (SEIR-U) в течение недели 18-24 марта.

фото:nas.gov.ua

Ранее сообщалось, что согласно заключению экспертной группы, смертность от COVID-19 продолжает расти и через 2-3 недели может достичь пиковых значений осенней волны.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что медицинская система Украины готова к третьей волны коронавируса. В больницах обеспечили максимально возможное количество коек с подведенным кислородом.

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