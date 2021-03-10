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Медицинская система Украины готова к третьей волне COVID, - премьер

Новина українською → Киев, Среда 10 марта 2021 13:15
Медицинская система Украины готова к третьей волне COVID, - премьер Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Медицинская система Украины готова к третьей волне коронавируса. В больницах обеспечили максимально возможное количество коек с подведенным кислородом.

Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В Украине началась третья волна коронавируса, к сожалению, это факт. Растет число заболеваний и госпитализаций, растет нагрузка на медицинскую систему… В этой ситуации важно не забывать о безопасности и соблюдении карантинных ограничений", - отметил он.

Он также призвал органы местной власти держать дисциплину и ответственно подойти к организации противоэпидемических мер.

"Медицинская система Украины готова к третьей волне, поскольку процесс ее усиления не останавливался с начала пандемии. Мы обеспечили максимальное возможное число койко-мест с подведенным кислородом. Их общее число больше 66 000 - это один из наивысших показателей в Европе", - добавил Шмыгаль.

Отметим, до этого премьер говорил, что при третьей волне сохраняется угроза введения нового жесткого локдауна по всей стране.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что чем больше украинцев получит вакцину, тем быстрее закончится коронакризис.

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