НАН: Найближчим часом кількість нових випадків COVID в Україні досягне 10 тисяч на день

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 10400 (Prophet) і 8300 (SEIR-U) протягом тижня 11–17 березня та 9900 (SEIR-U) протягом тижня 18–24 березня.

фото:nas.gov.ua

Раніше повідомлялось, що згідно з висновком експертної групи, смертність від COVID-19 продовжує збільшуватись і за 2–3 тижні може досягнути пікових значень осінньої хвилі.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що медична система України готова до третьої хвилі коронавірусу. У лікарнях забезпечили максимально можливу кількість ліжок з підведеним киснем.