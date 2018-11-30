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Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что на него оказывают давление

Новости » Общество    30.11.2018 - 15:54
Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что на него оказывают давление
Фото: митрополит Павел (РБК-Украина)

Митрополит Павел заявил, что он уважает патриарха Варфоломея

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что на него оказывают давление. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Если сегодня идут разборки в том, что я якобы оскорбил Михаила Антоновича Денисенко, то я его не оскорблял. Я сказал слова святого писания: Если человек совершает плохие поступки, если человек разделяет церковь, если благословляет людей на войну, она является сыном дьявола. Не больше, не меньше - я эти слова сказал. Мне приписали, что я плохо относился к патриарху Варфоломея", - отметил он.

Наместник заявил, что он уважает патриарха Варфоломея.

"Я патриарха уважал и уважаю. Он был у нас в лавре. Он был в моем доме, мы и обедали и ужинали. Я молился за него до определенного времени. Поэтому я к нему не имею абсолютно никаких отношений. Он делает уступки, разделяет в церкви народ. Потому что мы имеем томос, мы имеем благословение покойного патриарха Алексия второго, который гласит, что к имуществу Украины, Россия не имеет никакого отношения. Сегодня на меня идет давление со всех сторон", - подчеркнул он.

Отметим, наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел не проживает в доме, который сегодня обыскала Служба безопасности Украины.

Ранее УПЦ Московского патриархата заявила, что продолжит пользоваться комплексом Почаевской лавры, несмотря на решение об отмене регистрации прав на пользование.

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