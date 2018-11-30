Наместник Києво-Печерської лаври заявив, що на нього чинять тиск

Фото: митрополит Павло (РБК-Україна)

Митрополит Павло заявив, що він поважає патріарха Варфоломія

Наместник Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що на нього чинять тиск. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Якщо сьогодні йдуть розборки в тім, що я нібито образив Михайла Антоновича Денисенка, то я його не ображав. Я сказав слова святого письма: Якщо людина чинить погані вчинки, якщо людина розділяє церкву, якщо благословляє людей на війну, вона є сином диявола. Не більше, не менше - я ці слова сказав. Мені приписали, що я погано відносився до патріарха Варфоломія", - відзначив він.

Наместник заявив, що він поважає патріарха Варфоломія.

"Я патріарха поважав і поважаю. Він був у нас в лаврі. Він був у моєму домі, ми і обідали і вечеряли. Я молився за нього до певного часу. Тому я до нього немаю абсолютно ніяких відносин. Він робить понині поступки, розділяє в церкві народ. Тому що ми маємо томос, ми маємо благословіння патріарха покійного Олексія другого, який свідчить, що до майна України, Росія не має ніякого відношення. Сьогодні на мене відбувається тиск з усіх сторін", - наголосив він.

Відзначимо, наместник Києво-Печерської лаври митрополит Павло не проживає в будинку, який сьогодні обшукала Служба безпеки України.

Раніше УПЦ Московського патріархату заявила, що продовжить користуватися комплексом Почаївської лаври, незважаючи на рішення про скасування реєстрації прав на користування.