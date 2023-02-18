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Пытаются запугать население. РФ за сутки атаковала десяток областей, есть жертвы, - Зеленский

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Суббота 18 февраля 2023 14:59
Пытаются запугать население. РФ за сутки атаковала десяток областей, есть жертвы, - Зеленский Фото: РФ за сутки атаковала десяток областей, есть жертвы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в попытке запугать мирное население продолжают обстреливать Украину. Только за последние сутки враг атаковал 10 областей, есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.

"Каждый, кто совершает этот постоянный террор, будет ждать справедливого наказания. Отвечать обязательно придется. За каждую разрушенную жизнь. За каждую ракету, выпущенную по Украине. За все то зло и страдание, которое Россия принесла на нашу землю", - написал президент.

Напомним, в Украине утро субботы, 18 февраля, началось с масштабной воздушной тревоги. Ее объявили в ряде областей. В результате очередной атаки россиян прилеты были зафиксированы в некоторых городах Украины.

Также сообщалось, что утром оккупационные войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области.

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