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Намагаються вивезти кукурудзу. Росіяни продовжують грабувати мирне населення України

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Запорізька область, Неділя 16 квітня 2023 20:19
Намагаються вивезти кукурудзу. Росіяни продовжують грабувати мирне населення України Фото: військові РФ продовжують грабувати українців (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові продовжують грабувати мирне населення в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Російські зайди продовжують грабувати мирне населення України, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян України", - повідомили в Генштабі.

Так, за даними штабу, в місті Бердянськ Запорізької області, так звана російська окупаційна “влада” намагається вивезти викрадену кукурудзу, завантажуючи її на баржі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на тимчасово окупованій території Херсонської області російська армія під приводом "обшуків" влаштувала масові пограбування будинків місцевих жителів.

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