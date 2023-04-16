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Пытаются вывезти кукурузу. Россияне продолжают грабить мирное население Украины

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Запорожская область, Воскресенье 16 апреля 2023 20:19
Пытаются вывезти кукурузу. Россияне продолжают грабить мирное население Украины Фото: военные РФ продолжают грабить украинцев (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные продолжают грабить мирное население в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство Генерального штаба ВСУ.

"Российские захватчики продолжают грабить мирное население Украины, присваивая зерновой урожай мирных граждан Украины", - сообщили в Генштабе.

Так, по данным штаба, в городе Бердянск Запорожской области, так называемая российская оккупационная "власть" пытается вывезти похищенную кукурузу, загружая ее на баржи.

Напомним, мы сообщали, что на временно оккупированной территории Херсонской области российская армия под предлогом "обысков" устроила массовые ограбления домов местных жителей.

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Война России против Украины Российская Федерация Запорожская область Генштаб ВСУ
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