Намагаються розвідати ППО. Росіяни посилили атаки "Шахедами" на півдні України, - Гуменюк

Російські терористи посилили атаки ударними безпілотниками у південних областях України. Загарбники намагаються розвідати схему нашої протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.
За її словами, ворог намагається розвідати схему української протиповітряної оборони, протидіяти їй та виснажувати. Це зрештою може дозволити окупантам виконати їхню мету - уразити обʼєкти.
"Щодо того, якою кількістю озброєння вони це роблять, щоразу може бути різна, але в будь-якому випадку ми готові до відбиття масованості цих атак", - сказала Гуменюк.
Крім того, речниця зазначила, що у зв’язку з успішним знищенням ракетного катера "Ивановец" та посилення шторму, російський флот не може відновити повноцінну присутність у морі. Через це окупантам не вдається безпечно проводити розвідку, що відображається на якості масованих атак з півдня.
"Крайні два дні це до п’яти одиниць. Вони патрулюють напрямок нового пункту базування, порівняно нового - Новоросійська", - додала Гуменюк.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що цієї ночі російські загарбники випустили по Україні 16 ударних дронів типу "Шахед". Наша протиповітряна оборона збила 10 безпілотників. ППО працювала у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.
Відомо, що у Харківській області були "прильоти". Внаслідок атаки горіли готель та ресторан, а також автомобілі. Постраждав охоронець, йому надали медичну допомогу на місці.
Як повідомила Харківська ОВА, у регіоні внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля комплексу відпочинку, їдальня.
Також у Миколаївській області був удар по агропідприємству.
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