Окупанти вдарили "Шахедами" по агропідприємству на півдні України, спалахнула пожежа

Російські окупанти в ніч на 9 лютого атакували "Шахедами" південь України. У Миколаївській області був удар по агропідприємству.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону та голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма у Telegram.

"У нашій зоні відповідальності атака характеризувалася стрімким розвитком подій. Протягом фактично години відпрацьовано було досить результативно силами ППО. Зосереджений удар був в напрямку Херсонської області, там 4 БПЛА були знищені і один у Миколаївській області", - зазначила речниця.

Вона наголосила, що внаслідок атаки також було влучання. Як сказала Гуменюк, був удар по агропідприємству, спалахнула пожежу, які вже ліквідували.

Голова Миколаївської ОВА підтверджує роботу ППО в регіоні та влучання. За його словами, ворог атакував "Шахедами" село Олександрівка Горохівської громади.

Внаслідок атаки на фермерському господарстві виникла пожежа, пошкоджено три вантажних автомобілі, автобус та склади. Станом на 6:15 вогонь ліквідували, постраждалих немає.

Що відомо про нічну атаку

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що цієї ночі російські загарбники випустили по Україні 16 ударних дронів типу "Шахед". Наша протиповітряна оборона збила 10 безпілотників. ППО працювала у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

Відомо, що у Харківській області були "прильоти". Внаслідок атаки горіли готель та ресторан, а також автомобілі. Постраждав охоронець, йому надали медичну допомогу на місці.

Як повідомила Харківська ОВА, у регіоні внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля комплексу відпочинку, їдальня.