Пытаются разведать ПВО. Россияне усилили атаки "Шахедами" на юге Украины, - Гуменюк

Российские террористы ужесточили атаки ударными беспилотниками в южных областях Украины. Захватчики пытаются разведать схему нашей противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.
По ее словам, враг пытается разведать схему украинской противовоздушной обороны, противодействовать ей и истощать. Это может позволить оккупантам выполнить их цель - поразить объекты.
"Относительно того, каким количеством вооружения они это делают, каждый раз может быть разная, но в любом случае мы готовы к отражению массированности этих атак", - сказала Гуменюк.
Кроме того, спикер отметила, что в связи с успешным уничтожением ракетного катера "Ивановец" и усиления шторма, российский флот не может восстановить полноценное присутствие в море. Поэтому оккупантам не удается безопасно проводить разведку, отражающуюся на качестве массированных атак с юга.
"Крайние два дня это до пяти единиц. Они патрулируют направление нового пункта базирования, сравнительно нового - Новороссийска", - добавила Гуменюк.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что этой ночью российские захватчики выпустили по Украине 16 ударных дронов типа "Шахед". Наша противовоздушная оборона сбила 10 беспилотников. ПВО работала в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.
Известно, что в Харьковской области были прилеты. В результате атаки горели гостиница и ресторан, а также автомобили. Пострадал охранник, ему оказали медицинскую помощь на месте.
Как сообщила Харьковская ОВА, в регионе в результате других ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха, столовая.
Также в Николаевской области был удар по агропредприятию.
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