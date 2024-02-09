Намагаються розвідати ППО. Росіяни посилили атаки "Шахедами" на півдні України, - Гуменюк

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, ворог намагається розвідати схему української протиповітряної оборони, протидіяти їй та виснажувати. Це зрештою може дозволити окупантам виконати їхню мету - уразити обʼєкти.

"Щодо того, якою кількістю озброєння вони це роблять, щоразу може бути різна, але в будь-якому випадку ми готові до відбиття масованості цих атак", - сказала Гуменюк.

Крім того, речниця зазначила, що у зв’язку з успішним знищенням ракетного катера "Ивановец" та посилення шторму, російський флот не може відновити повноцінну присутність у морі. Через це окупантам не вдається безпечно проводити розвідку, що відображається на якості масованих атак з півдня.

"Крайні два дні це до п’яти одиниць. Вони патрулюють напрямок нового пункту базування, порівняно нового - Новоросійська", - додала Гуменюк.

Нічна атака дронів по Україні

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що цієї ночі російські загарбники випустили по Україні 16 ударних дронів типу "Шахед". Наша протиповітряна оборона збила 10 безпілотників. ППО працювала у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

Відомо, що у Харківській області були "прильоти". Внаслідок атаки горіли готель та ресторан, а також автомобілі. Постраждав охоронець, йому надали медичну допомогу на місці.

Як повідомила Харківська ОВА, у регіоні внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля комплексу відпочинку, їдальня.

Також у Миколаївській області був удар по агропідприємству.