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Пытаются разведать ПВО. Россияне усилили атаки "Шахедами" на юге Украины, - Гуменюк

Украина, Пятница 09 февраля 2024 18:10
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Пытаются разведать ПВО. Россияне усилили атаки "Шахедами" на юге Украины, - Гуменюк Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы ужесточили атаки ударными беспилотниками в южных областях Украины. Захватчики пытаются разведать схему нашей противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, враг пытается разведать схему украинской противовоздушной обороны, противодействовать ей и истощать. Это может позволить оккупантам выполнить их цель - поразить объекты.

"Относительно того, каким количеством вооружения они это делают, каждый раз может быть разная, но в любом случае мы готовы к отражению массированности этих атак", - сказала Гуменюк.

Кроме того, спикер отметила, что в связи с успешным уничтожением ракетного катера "Ивановец" и усиления шторма, российский флот не может восстановить полноценное присутствие в море. Поэтому оккупантам не удается безопасно проводить разведку, отражающуюся на качестве массированных атак с юга.

"Крайние два дня это до пяти единиц. Они патрулируют направление нового пункта базирования, сравнительно нового - Новороссийска", - добавила Гуменюк.

Ночная атака дронов по Украине

Воздушные силы ВСУ сообщили, что этой ночью российские захватчики выпустили по Украине 16 ударных дронов типа "Шахед". Наша противовоздушная оборона сбила 10 беспилотников. ПВО работала в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.

Известно, что в Харьковской области были прилеты. В результате атаки горели гостиница и ресторан, а также автомобили. Пострадал охранник, ему оказали медицинскую помощь на месте.

Как сообщила Харьковская ОВА, в регионе в результате других ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха, столовая.

Также в Николаевской области был удар по агропредприятию.

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Война России против Украины Атака дронов
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