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Намагаються розтягнути підтримку. США почали надсилати менші пакети допомоги Україні

Фото: прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

США почали надсилати менші пакети військової допомоги Україні. Така тактика нібито допоможе розтягнути підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Білий дім заявив, що зважаючи на патову ситуацію в Конгресі щодо надання фінансування Україні, США будуть надсилати менші пакети військової допомоги Україні, щоб розтягнути підтримку.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що намір полягає в тому, щоб продовжити підтримку України якомога довше, поки Конгрес обговорює нову допомогу.

Допомога від США

Нагадаємо, що нещодавно президент США Джо Байден запросив у Конгресу США 106 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю. Він включав 61 млрд доларів для України та 14,3 млрд доларів для Ізраїлю.

Потім новий спікер Палати представників Майк Джонсон запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.

Вчора повідомлялось, що Джонсон внесе на розгляд Конгресу пакет, до якого увійде фінансування допомоги Україні та захисту кордонів.

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