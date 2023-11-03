RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пытаются растянуть поддержку. США начали присылать меньшие пакеты помощи Украине

Фото: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США начали отправлять меньшие пакеты военной помощи Украине. Такая тактика якобы поможет растянуть поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Белый дом заявил, что ввиду патовой ситуации в Конгрессе относительно предоставления финансирования Украине США будут присылать меньшие пакеты военной помощи Украине, чтобы растянуть поддержку.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что намерение состоит в том, чтобы продлить поддержку Украины как можно дольше, пока Конгресс обсуждает новую помощь.

Помощь от США

Напомним, что недавно президент США Джо Байден пригласил в Конгресс США 106 млрд долларов для помощи Украине и Израилю. Он включал 61 млрд. долларов для Украины и 14,3 млрд. долларов для Израиля.

Затем новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы в отдельности.

Вчера сообщалось, что Джонсон внесет на рассмотрение Конгресса пакет, в который войдет финансирование помощи и защиты границ Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америкидопомога армії