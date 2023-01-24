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Намагаються поповнити флот. Окупанти продовжують приховану мобілізацію у Криму

Фото: Окупанти продовжують приховану мобілізацію у Криму (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У тимчасово окупованому Криму Росія продовжує приховану мобілізацію серед місцевого населення, зокрема громадян України. Окупанти мають намір поповнити підрозділи Чорноморського флоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Так, у Севастополі з 20 січня 2023 року російським військовим комісаріатам визначено завдання поповнити втрати Росії у так званій "спеціальній військовій операції" шляхом місцевих цивільних осіб із підрозділів чорноморського флоту.

"Усім цивільним працівникам визначено заповнити форми, де вказати відомості про військове звання в запасі та наявність посвідчення водія", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти змушують вищі навчальні заклади у Криму відраховувати студентів старших курсів, які мають заборгованість у навчанні. Зокрема, щоб поповнити лави мобілізованих.

Крім того, з початку оголошення мобілізації РФ тимчасово окупований Крим вимушено залишили близько 1000 кримських татар, переїхавши до Туреччини.

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