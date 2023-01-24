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Пытаются пополнить флот. Оккупанты продолжают скрытую мобилизацию в Крыму

Фото: Оккупанты продолжают скрытую мобилизацию в Крыму (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированном Крыму Россия продолжает скрытую мобилизацию среди местного населения, в том числе граждан Украины. Оккупанты намерены пополнить подразделения Черноморского флота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Так, в Севастополе с 20 января 2023 года российским военным комиссариатам определена задача пополнить потери России в так называемой "специальной военной операции" за счет местных гражданских лиц из подразделений черноморского флота.

"Всем гражданским работникам определено заполнить формы, где указать сведения о воинском звании в запасе и наличие водительского удостоверения", - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты заставляют высшие учебные заведения в Крыму отчислять студентов старших курсов, имеющих задолженность в обучении. В частности, чтобы пополнить ряды мобилизированных.

Кроме того, с начала объявления мобилизации РФ временно оккупированный Крым вынужденно покинули около 1000 крымских татар, переехав в Турцию.

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