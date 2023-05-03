Пытаются показать эскалацию со стороны Украины. Игнат прокомментировал "атаку" дронов на Кремль

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире Радио Свобода .

"Я не могу сказать прямо что это вообще происходило и насколько это эффективно. Там флаг виден на том видео, он даже не пошатнулся. И никаких последствий от этого нет", - сказал Игнат.

Он отметил, что "если Россия пытается показать эскалацию со стороны Украины - то она так делает всегда".

"Они даже рассказывают, что мы по своим жилым домам ракетами бьем. Собственно, здесь именно такой вариант. Над самым центром столицы, над зданием, где президент их сидит, происходят такие вещи. Для меня это выглядит как минимум странно. Можем ожидать и каких-то провокаций от них", - добавил спикер.